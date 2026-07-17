Una forte grandinata ha colpito la Brianza nella notte tra il 16 e il 17 luglio. La pioggia di grandi dimensioni, simile a palline, ha durato circa dieci minuti e ha svegliato molte persone. Decine di automobili sono state danneggiate, con vetri e carrozzerie colpite dalla grandine. Qualcuno ha raccontato di aver avuto “uno spavento” e di non aver mai visto nulla di simile prima.

Cesano Maderno (Monza), 17 luglio 2026 – “Verso le 4.30 mi sono svegliata e veniva giù la grandine grossa come palline. È durata 10 minuti, sono stata sveglia tutto il tempo. E mi sono spaventata davvero, pensavo venisse giù il tetto. Mai vista una cosa del genere”. Così, quando ormai è mattina e della devastazione restano prove evidenti, una residente di Cesano Maderno ha commentato la disastrosa ondata di maltempo che ha colpito questa notte la Brianza. https:www.ilgiorno.itvideodevastante-grandinata-in-brianza-decine-di-auto-danneggiate-labwjufy Dieci minuti, come detto, tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-grandinata colpisce la Brianza, decine di auto danneggiate: “Che spavento, mai vista una cosa simile”

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