Nubifragio nelle Marche tempesta di lampi e grandinata tra San Benedetto e Grottammare | danni a lucernari e auto
Un forte temporale ha colpito le Marche, causando una tempesta di fulmini e una grandinata con chicchi grandi quanto palline da tennis tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Sono stati segnalati danni a veicoli e lucernari. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze.
Un violento nubifragio, con tanto di tempesta di fulmini e chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis, si è abbattuto sulle Marche, in particolare nella zona compresa tra San Benedetto del Tronto e Grottamare: danni alle auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Forte grandinata e vento: alberi e rami caduti sulle strade, decine di chiamate di soccorso
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