Un forte temporale ha colpito le Marche, causando una tempesta di fulmini e una grandinata con chicchi grandi quanto palline da tennis tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Sono stati segnalati danni a veicoli e lucernari. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze.

Un violento nubifragio, con tanto di tempesta di fulmini e chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis, si è abbattuto sulle Marche, in particolare nella zona compresa tra San Benedetto del Tronto e Grottamare: danni alle auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Forte grandinata e vento: alberi e rami caduti sulle strade, decine di chiamate di soccorso

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Temi più discussi: Nubifragio nelle Marche, tempesta di lampi e grandinata tra San Benedetto e Grottammare: danni a lucernari e auto; Tromba d'aria in spiaggia e grandine come noci: il violento blitz del maltempo travolge le Marche; Nubifragio e violenta grandinata in Emilia Romagna: Chicchi grandi come albicocche, sembrava un bombardamento; Nubifragio nelle Marche tra San Benedetto e Grottammare: grandine e danni a auto e lucernari.

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