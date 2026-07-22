Galaxy Z Fold8 Ultra | il pieghevole più sottile di Samsung punta tutto sulla produttività
Il Galaxy Z Fold8 Ultra di Samsung si presenta come il pieghevole più sottile mai realizzato nella serie Galaxy Z. Dotato di un display interno da 8 pollici, integra una fotocamera principale da 200 MP e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rivolte alla produttività. La novità si concentra sulla riduzione dello spessore, offrendo un dispositivo più compatto senza rinunciare alle prestazioni di alto livello.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra è ufficiale. Il nuovo pieghevole premium dell’azienda sudcoreana introduce il design più sottile mai visto nella serie Galaxy Z, un display interno da 8 pollici, fotocamera principale da 200 MP e nuove funzionalità Galaxy AI dedicate alla produttività. Ecco prezzo, caratteristiche tecniche, novità e differenze rispetto al Galaxy Z Fold8. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra in breve.? Display 8?? Snapdragon 8 Elite Gen 5? Fotocamera 200 MP? Batteria 5000 mAh? Galaxy AI? Peso 215 grammi? Android 17? One UI 9? Prezzo da 2299€ Design: il Fold più sottile di sempre. Il dato che salta subito all’occhio è lo spessore: 4,1 mm da aperto, il valore più basso mai raggiunto da un Galaxy Z Fold. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
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