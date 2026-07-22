Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra è ufficiale. Il nuovo pieghevole premium dell’azienda sudcoreana introduce il design più sottile mai visto nella serie Galaxy Z, un display interno da 8 pollici, fotocamera principale da 200 MP e nuove funzionalità Galaxy AI dedicate alla produttività. Ecco prezzo, caratteristiche tecniche, novità e differenze rispetto al Galaxy Z Fold8. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra in breve.? Display 8?? Snapdragon 8 Elite Gen 5? Fotocamera 200 MP? Batteria 5000 mAh? Galaxy AI? Peso 215 grammi? Android 17? One UI 9? Prezzo da 2299€ Design: il Fold più sottile di sempre. Il dato che salta subito all’occhio è lo spessore: 4,1 mm da aperto, il valore più basso mai raggiunto da un Galaxy Z Fold. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

© Pantareinews.com - Galaxy Z Fold8 Ultra: il pieghevole più sottile di Samsung punta tutto sulla produttività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Galaxy Z Fold8 Ultra e Flip8 stanno ARRIVANDO: SAMSUNG CAMBIA TUTTO

Notizie e thread social correlati

Samsung lancia 3 nuovi smartphone pieghevoli per 3 tipi di tasche molto diverse, ecco Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 UltraSamsung ha presentato tre nuovi smartphone pieghevoli: Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 Ultra.

Un mese di Galaxy S26 Ultra: la prova dello smartphone più avanzato di SamsungDopo un mese di utilizzo, il Galaxy S26 Ultra si presenta come lo smartphone più avanzato di Samsung, con caratteristiche tecniche di ultima...

Temi più discussi: Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8, Watch 9 senza segreti: nuovi render e specifiche; Samsung Galaxy Z Fold 8 protagonista di un nuovo leak: immagini e specifiche svelano il design; Samsung Galaxy Z Fold 8 partirebbe da 2.069 euro, Ultra da 2.269; Galaxy Z Fold 8 e Fold 8 Ultra: specifiche e prezzi anticipati.

Galaxy Z Fold 8 e Z Fold 8 Ultra: tutte le specifiche, a un passo dall'uscita #Samsung, #SamsungGalaxyZFold8 gizchina.it/2026/07/samsun… x.com

Samsung sdoppia il Fold e rinnova il Flip: arrivano Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8Samsung amplia la gamma dei pieghevoli con Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8. Caratteristiche, differenze, prezzi e disponibilità in Italia. 01net.it

Z Fold 8 / Ultra Colors reddit

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 ufficiali. Nuovo formato, batteria al silicio carbonio e schermo al titanio le novitàSamsung rinnova la gamma di pieghevoli aumentando l'autonomia grazie alla batteria al silicio-carbonio e rendendo lo schermo più robusto grazie a un doppio strato in titanio. C'è anche la new entry, i ... dday.it