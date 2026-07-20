Odissea Christopher Nolan rivela il momento in cui Samantha Morton gli ha ricordato Heath Ledger

Christopher Nolan ha descritto Samantha Morton come particolarmente memorabile nel ruolo in Odissea. Ha ricordato un momento specifico in cui l'attrice gli ha ricordato Heath Ledger, sottolineando l'impatto della sua performance. Morton ha ricevuto apprezzamenti per la sua interpretazione, considerata tra le più significative del film. Nolan ha espresso stima nei confronti del lavoro dell'attrice durante le riprese.

Christopher Nolan ha riservato parole di straordinaria ammirazione per Samantha Morton, protagonista di quella che molti stanno già indicando come una delle interpretazioni più memorabili di Odissea. Il regista britannico ha raccontato che la reazione della troupe alla sua performance gli ha ricordato quanto accadde con Heath Ledger durante le riprese de Il Cavaliere Oscuro, un paragone che, conoscendo il valore di quella storica interpretazione, pesa più di qualsiasi recensione. Durante un’intervista al Los Angeles Times, Nolan ha spiegato che Morton interpreta Circe, uno dei personaggi chiave dell’epopea omerica. Pur comparendo in poche scene, il suo ruolo era fondamentale per l’equilibrio del film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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