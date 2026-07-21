Nella guerriglia di Bologna feriti 64 agenti Le acrobazie surreali di Lepore | Ho visto due piazze

Durante gli scontri a Bologna, 64 agenti di polizia sono rimasti feriti, con prognosi tra tre e 35 giorni. Gli incidenti sono avvenuti durante una manifestazione in ricordo di Abderrahim Fakir, morto domenica al Pilastro dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti. Le ferite sono state causate da oggetti lanciati e scontri con i manifestanti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali arresti o altri dettagli.

Sono non meno di "64, con prognosi dai tre ai 35 giorni", gli agenti rimasti feriti ieri a Bologna a seguito degli scontri scoppiati durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Ne dà notizia la Questura bolognese, ricordando che i disordini "hanno interessato il centro cittadino, in particolare piazza Roosevelt, via Rizzoli, via Ugo Bassi, via della Zecca e via Venezian", provocando "feriti e danni materiali". Oltre ai 64 feriti, dettaglia la Questura, "risultano danneggiati sei mezzi della Polizia", e "ulteriori danni sono stati realizzati nelle vie centrali della città adiacenti a piazza Maggiore, dove è partita la manifestazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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