Salvini a Bologna e la piazza per Fakir | Chi convoca la piazza deve pagare i danni

Bologna, 22 luglio 2026 – “Non voglio dire che qualcuno ha istigato alla violenza, ma se usi certi toni. Spero che chi ricopre cariche istituzionali, prima di convocare una piazza che rischia di sfociare in violenza, ci pensi due volte”. Matteo Salvini ha preso un Frecciarossa da Roma “in perfetto orario” ed è arrivato oggi pomeriggio a Bologna, perché ci teneva a “incontrare e ringraziare i ragazzi che hanno fatto servizio in piazza l’altra sera”, nella notte di guerriglia. “ Ci sono mesi di prognosi, fratture, stampelle, fasciature per una violenza veramente inaccettabile e ci tenevo a esserci”, puntualizza il vicepremier e ministro ai Trasporti, salito in Questura accompagnato da Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, e altri leghisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Caso Fakir, Salvini: Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa

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