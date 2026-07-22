Salvini ha criticato il sindaco di Bologna durante un comizio, affermando che non si dovrebbe invitare una piazza senza conoscere i fatti accaduti. Ha aggiunto che chi utilizza certi toni dovrebbe riflettere prima di agire. La dichiarazione si riferisce a una manifestazione in città, con Salvini che invita a maggiore cautela nel parlare pubblicamente. Non sono stati fatti riferimenti a eventuali responsabilità o a coinvolgimenti diretti in atti di violenza.

«Non voglio dire che qualcuno abbia istigato alla violenza o abbia voluto la violenza, abbia organizzato la violenza. Però se usi certi toni.». Il vicepremier leghista Matteo Salvini sbarca a Bologna per incontrare prefetto, questore e polizia si Stato e torna ad attaccare il sindaco Matteo Lepore per gli scontri nella notte tra lunedì e martedì dopo il presidio in piazza Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro. «Stando alle stime, c'erano in quella piazza persone perbene. Poi per 10 ore un centinaio di poliziotti hanno fronteggiato 3.000 delinquenti con mesi di prognosi in ospedale, gente che esce dalla Questura in stampelle. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, Salvini a Bologna contro Lepore: «Non si invoca una piazza senza sapere cos'è successo, la prossima volta ci pensi due volte»

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