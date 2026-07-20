Bologna, 20 lug. (askanews) - "Non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta. Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità". Così Yossra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne morto ieri al Pilastro di Bologna al culmine di un intervento di polizia, parlando a nome della famiglia alla manifestazione promossa dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno. Il suo intervento, accolto dagli applausi e scandito dai cori "giustizia, giustizia" e "via lo scudo penale" della piazza, è arrivato poco dopo i momenti di apprensione per il malore della sorella della vittima, soccorsa da un'ambulanza. "Abderrahim non era un caso di cronaca: era mio zio, un uomo con una storia, con dei sentimenti e con delle persone che lo amavano profondamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bologna in piazza per Fakir, la nipote: non odio, ma verità e giustizia

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