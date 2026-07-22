Salvini | A Bologna bodycam renderanno giustizia agli agenti

A Bologna sarà utilizzata una nuova dotazione di bodycam per le forze dell’ordine. Il ministro ha dichiarato che queste telecamere aiuteranno a fare chiarezza sui recenti interventi delle forze dell’ordine, sostenendo che contribuiranno a fare giustizia. La decisione segue le richieste di aumentare la trasparenza durante le operazioni di polizia. Le bodycam saranno installate sui mezzi e sugli agenti in servizio nella città. La loro presenza mira a documentare le azioni durante le operazioni di pubblica sicurezza.

AGI - " Sono convinto che a Bologna le bodycam renderanno chiarezza e giustizia a quello che è stato il legittimo intervento da parte degli operatori delle forze dell'ordine ". Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso dell'evento di presentazione delle bodycam di FS Security - messe a disposizione di ogni singolo operatore con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari -, in corso alla Sala Esquilino della stazione di Roma Termini. " Mi auguro che ragazze e ragazzi di... 🔗 Leggi su Agi.it

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