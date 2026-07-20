Morto durante un fermo di polizia a Bologna sequestrate le bodycam degli agenti | chi era Abderrahim Fakir

Notizia in breve

Durante il fermo di polizia a Bologna, un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato ammanettato a terra. Le autorità hanno sequestrato le telecamere indossate dagli agenti coinvolti nel fermo. La vicenda è sotto indagine, e le immagini delle bodycam saranno esaminate per chiarire le circostanze. La polizia ha confermato il sequestro delle registrazioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.