Morto durante un fermo di polizia a Bologna sequestrate le bodycam degli agenti | chi era Abderrahim Fakir
Durante il fermo di polizia a Bologna, un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato ammanettato a terra. Le autorità hanno sequestrato le telecamere indossate dagli agenti coinvolti nel fermo. La vicenda è sotto indagine, e le immagini delle bodycam saranno esaminate per chiarire le circostanze. La polizia ha confermato il sequestro delle registrazioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.
Sequestrate le bodycam che avevano gli agenti di polizia durante il blocco di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato ammanettato a terra a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Muore durante un fermo della polizia a Bologna, il caso di Abderrahim Fakir | The Essential
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