La linea ferroviaria Pavia-Voghera è stata sospesa lunedì 20 luglio, causando la cancellazione della corsa Pizzale-Lungavilla. Questa mattina, mercoledì 22 luglio, i pendolari hanno incontrato disagi e sono stati costretti a utilizzare taxi per spostarsi. La sospensione riguarda la circolazione dei treni sulla tratta, senza indicazioni precise sulla durata del provvedimento. La situazione ha generato criticità tra i viaggiatori abituali.

Pizzale (Pavia), 22 luglio 2026 – È scattato soltanto lunedì 20 luglio lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Pavia-Voghera e questa mattina, mercoledì 22 luglio, si sono già registrati disagi. Numerosi pendolari, infatti, sono rimasti a piedi alla stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla. Giornata nera. I bus sostitutivi delle 7,20 non sono passati e chi doveva raggiungere Voghera o Pavia è stato costretto ad arrangiarsi. Non senza arrabbiarsi. Qualcuno, infatti, ha dovuto chiamare parenti o amici per farsi accompagnare al lavoro, altri si sono serviti di un taxi. La soluzione alternativa. La sospensione della circolazione dei treni a causa dei lavori sul ponte di Bressana Bottarone dovrebbe proseguire fino al 28 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salta la corsa sostitutiva a Pizzale-Lungavilla, pendolari costretti a muoversi in taxi

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