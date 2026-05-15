Maxi controlli antidroga a Rogoredo | treni costretti a fermarsi l' ira dei pendolari
Giovedì 14 maggio, nel pomeriggio, i pendolari diretti verso Pavia e Lodi hanno vissuto un momento di grande disagio a causa di controlli antidroga effettuati a Rogoredo. Durante le operazioni, alcuni treni sono stati costretti a fermarsi, creando ritardi e disagi nel servizio ferroviario. La situazione ha provocato l’ira di chi si trovava a bordo, con persone che hanno dovuto attendere più del previsto per riprendere il viaggio. L’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse linee ferroviarie nella zona.
Pomeriggio di passione, giovedì 14 maggio, per i pendolari che dovevano tornare verso Pavia e Lodi in treno. Le forze dell'ordine, infatti, hanno organizzato un blitz con maxi controlli sul territorio per sgominare il sempre fiorente spaccio di droga tra le stazioni di Rogoredo e San Donato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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