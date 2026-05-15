Maxi controlli antidroga a Rogoredo | treni costretti a fermarsi l' ira dei pendolari

Giovedì 14 maggio, nel pomeriggio, i pendolari diretti verso Pavia e Lodi hanno vissuto un momento di grande disagio a causa di controlli antidroga effettuati a Rogoredo. Durante le operazioni, alcuni treni sono stati costretti a fermarsi, creando ritardi e disagi nel servizio ferroviario. La situazione ha provocato l’ira di chi si trovava a bordo, con persone che hanno dovuto attendere più del previsto per riprendere il viaggio. L’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse linee ferroviarie nella zona.

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