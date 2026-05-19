Stop treni a luglio la corsa ai ripari Pendolari | Sconti su taxi bus o tram

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio, i treni sospenderanno il servizio, lasciando i pendolari del Valdarno a cercare alternative. Per far fronte alle difficoltà, alcuni propongono sconti su taxi, autobus e tram. La preoccupazione tra chi si sposta quotidianamente è aumentata, soprattutto considerando i lavori in corso al Ponte al Pino a Firenze. Questa situazione si aggiunge ai disagi già presenti, legati alle tempistiche di viaggio e alle eventuali interruzioni. La questione si inserisce in un quadro di cambiamenti che interessano chi si sposta regolarmente in quella zona.

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I pendolari del Valdarno sono preoccupati: ai disagi quotidiani, ora si aggiunge anche la spada di Damocle dei lavori al Ponte al Pino a Firenze. A causa dei lavori di RFI che interesseranno dal 6 al 10 luglio e dal 27 al 31 luglio il cavalcavia fiorentino, l’impatto sarà significativo sia sulla circolazione ferroviaria sia locale che regionale e nazionale, in uno snodo. Ulteriori fasi di lavoro, molto più brevi, si terranno il 3-4 settembre e il 31 ottobre-1 novembre. A causa di questi interventi tutte le linee che transitano da Firenze Campo di Marte, a partire dalla linea aretina, saranno interessate da modifiche. E i pendolari hanno paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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