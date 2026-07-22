Salis come i capitalisti tutti in piazza me Monica e Vannacci | quindi oggi…

Oggi, una donna è stata trovata morta a Modena. Un eurodeputato di Avs è stato condannato in tribunale. Nel frattempo, un esponente politico è stato messo sotto inchiesta. È stato annunciato che, dal 23 luglio, sarà obbligatorio aggiornare la password di tutti gli account. La piazza si è riempita di manifestanti, tra cui figure note come Monica e Vannacci.

Quindi, oggi.: la donna uccisa a Modena, l’eurodeputata di Avs condannata e Renzi A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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