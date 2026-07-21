Lepore non poteva non sapere Roggero meglio di Fratoianni e Vannacci | quindi oggi…

Oggi si segnala che sui social Mario Roggero ha un numero di follower superiore a quello di Carlo Calenda, Antonio Tajani e Nicola Fratoianni. La notizia si aggiunge alle discussioni sulle devastazioni avvenute a Bologna e alle attività di un gioielliere sui social media. Inoltre, si fa riferimento a un generale condottiero romano, senza ulteriori dettagli. Non ci sono indicazioni su coinvolgimenti o responsabilità delle persone menzionate.

Quindi, oggi.: le devastazioni di Bologna, i social del gioielliere e il generale condottiero romano Notizia del giorno: sui social Mario Roggero ha più follower di Carlo Calenda, Antonio Tajani e Nicola Fratoianni. Volete sapere perché? Facile. Perché di fronte a quella che tanti percepiscono come un’ingiustizia, si finisce col reagire di pancia. Tifano Roggero non perché quel suo rincorrere i ladri sia giuridicamente corretto (no, non lo è), ma perché risulta umanamente comprensibile l’esasperazione per le rapine subite, il non sentirsi protetti, il dover convivere con la paura che ti piombino di nuovo in negozio, che se la prendano con i tuoi cari, che ti portino via tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ti meriti solo Bologna devastata. Poteva esserci il rischio se la guardavano in casa. Il rischio è nettamente più elevato se li raduni tutti insieme. Ma ovviamente non ci avrai nemmeno pensato. x.com