A Salim si discute sulla mancanza di premeditazione nel suo caso, sollevando dubbi sulla responsabilità collettiva dei musulmani coinvolti. Intanto, un commento di Vannacci si sofferma su questioni legate alla situazione attuale. Nel frattempo, alcuni si sono lamentati del fatto che la Rai stia vendendo alcuni dei suoi palazzi storici, senza però investire in attività culturali. Questi temi sono stati al centro di conversazioni pubbliche e dibattiti recenti.

- C’è chi si lamenta che la Rai stia vendendo alcuni suoi palazzi storici ma non stia “investendo in cultura”. Direi che le nostre povere casse pubbliche, anziché investire in film inutili e robe dal ritorno economico prossimo allo zero, dovrebbero occuparsi di strade, ponti, infrastrutture digitali. Il resto verrà, quando avremo di nuovo il grano. - Capisco i genitori di Salim El Koudri e la vergogna che provano oggi. La colpa dei figli non ricada sui padri, quali che siano gli errori che possono aver commesso. - Laura Ravetto fa come Marianna Madia: molla il partito di provenienza e si accasa altrove. In questo caso l’ex leghista, che prima era pure ex berlusconiana ma s’era convinta che Salvini fosse il nuovo approdo liberale, svolta ancora più a destra e va con Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Salim manco la premeditazione, tutti i musulmani colpevoli? e Vannacci: quindi, oggi…

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