Un tribunale di Milano ha condannato un’eurodeputata di Avs a risarcire due ex collaboratori per oltre 300mila euro. La decisione si basa sul fatto che l’eurodeputata avrebbe licenziato i due dipendenti senza giusta causa. La condanna è stata pronunciata in contumacia, senza la presenza dell’imputata in aula. La sentenza stabilisce l’obbligo di risarcimento per i due ex collaboratori coinvolti.

Ilaria Salis ha licenziato due suoi collaboratori “ senza giusta causa ” e dovrà quindi risarcirli per 300mila euro. È quanto stabilito dal tribunale di Milano che ha condannato, in contumacia, l’eurodeputata di Avs. Il giudice Franco Caroleo ha accolto le richieste dell’accusa: gli assistenti, che avevano lavorato alla campagna elettorale di Salis, erano stati assunti attraverso due contratti in scadenza a luglio 2029 – in corrispondenza con la fine del mandato della parlamentare – ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. Come si legge nella sentenza dello scorso marzo di cui l’ Adnkronos è in possesso, gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis condannata per aver licenziato “senza giusta causa” due collaboratori: dovrà risarcirli per oltre 300mila euro

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Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

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