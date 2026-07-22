Salerno Giustizia in campo…per un torneo di calcio

In un evento insolito, la giustizia salernitana ha lasciato l’aula bunker per un torneo di calcio sul campo del Centro “Fresi”. La sfida, più attesa del solito, ha visto protagonisti professionisti del settore legale che hanno scambiato toghe e faldoni con pallone e gioco di squadra. L’iniziativa ha avuto luogo in un pomeriggio, lontano da udienze e documenti giudiziari, portando un tocco di sport e convivialità tra addetti ai lavori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è consumata lontano da faldoni, udienze e toghe la sfida più attesa del mondo della giustizia salernitana: niente aula bunker, ma il prato verde del Centro “Fresi”, dove per un pomeriggio il diritto ha ceduto il passo al dribbling e la giurisprudenza al contropiede. La seconda edizione del Torneo di Calcio della Cittadella Giudiziaria ha messo di fronte due squadre che, almeno sulla carta, non avrebbero bisogno dell’arbitro: gli AIGA, giovani avvocati con entusiasmo da settore giovanile e la convinzione che ogni azione offensiva sia un ricorso fondato; e i Magistrati, squadra solida, esperta, affidata alla guida del Capitano Rocco Alfano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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