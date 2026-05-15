A Vasto e Lanciano si è svolto un torneo di calcio a 7 coinvolgendo circa 200 studenti. Le partite sono state disputate in un triangolare, con i giovani atleti che si sono confrontati in campo. Le gare sono state organizzate in memoria di due ragazzi, Davide e Lorenzo, anche se non sono stati forniti dettagli sul loro ruolo o sulla loro connessione con l’evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole locali.

? Domande chiave Chi sono i ragazzi che giocheranno la sfida del triangolare?. Come si collegano queste partite alla memoria di Davide e Lorenzo?. Quali istituti scolastici si sfideranno nella tappa di Lanciano?. Perché il torneo di Lanciano ha un valore simbolico così profondo?.? In Breve Tappa a Lanciano il 21 maggio presso il campo sportivo Marcello Di Meco.. Torneo dedicato alla memoria di Davide Orecchioni, Lorenzo Costantini e del professor Mario Scimia.. Partecipazione di cinque squadre allievi a Vasto e triangolare juniores a Lanciano.. Coinvolgimento di istituti Mattei, Palizzi, Pantini-Pudente, Mattioli-D’Acquisto, Da Vinci-De Giorgio, De Titta-Fermi, Marino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio a 7 tra Vasto e Lanciano: 200 studenti in campo per il torneo

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