Torneo di calcio a San Giorgio di Nogaro scendono in campo le aziende

Notizia in breve

Il 5 e 6 giugno si svolge allo stadio comunale Collavin di San Giorgio di Nogaro il secondo torneo di calcio tra aziende. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la squadra locale. Due giorni di partite in cui partecipano rappresentative di diverse imprese, con l’obiettivo di promuovere lo sport e il coinvolgimento tra i dipendenti. La manifestazione prevede incontri tra squadre di varie aziende, con partite che durano tutta la giornata.