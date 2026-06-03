Torneo di calcio a San Giorgio di Nogaro scendono in campo le aziende
Il 5 e 6 giugno si svolge allo stadio comunale Collavin di San Giorgio di Nogaro il secondo torneo di calcio tra aziende. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la squadra locale. Due giorni di partite in cui partecipano rappresentative di diverse imprese, con l’obiettivo di promuovere lo sport e il coinvolgimento tra i dipendenti. La manifestazione prevede incontri tra squadre di varie aziende, con partite che durano tutta la giornata.
Il Comune di San Giorgio di Nogaro in collaborazione con la SS Sangiorgina, organizza, per il 5 e il 6 giugno, allo stadio comunale Collavin, il secondo Torneo aziende sul campo, due giorni di sport, divertimento e grande energia. Le aziende si sfideranno, ma il vero obiettivo sarà stare insieme. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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