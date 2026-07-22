Salerno drone sorvola il carcere | trovati droga e telefoni nascosti nell’area del nuovo ospedale
Un drone è stato sorvolato nei pressi del carcere di Salerno e si è poi posato vicino al cantiere del nuovo ospedale. La segnalazione è arrivata ieri sera e ha portato all’attivazione immediata della Questura. Durante i controlli sono stati trovati droga e telefoni nascosti nell’area del cantiere. La polizia ha sequestrato il materiale e prosegue le indagini per verificare l’origine del drone e il motivo del suo sorvolo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera, dopo una segnalazione sul sorvolo di un drone nei pressi del Carcere di Salerno, successivamente atterrato nei pressi del vicino cantiere del nuovo ospedale, la Sala Operativa della Questura ha prontamente attivato i controlli per verificare l’attività e la provenienza del velivolo. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Volante la quale, durante la perlustrazione della zona, nelle vicinanze di un istituto scolastico ha notato un filo verde che attraversava la strada. Seguendolo per diversi metri si è giunti a un albero su cui era impigliato un pacchetto di plastica trasparente contenente stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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