Salerno drone sorvola il carcere | trovati droga e telefoni nascosti nell’area del nuovo ospedale

Notizia in breve

Un drone è stato sorvolato nei pressi del carcere di Salerno e si è poi posato vicino al cantiere del nuovo ospedale. La segnalazione è arrivata ieri sera e ha portato all’attivazione immediata della Questura. Durante i controlli sono stati trovati droga e telefoni nascosti nell’area del cantiere. La polizia ha sequestrato il materiale e prosegue le indagini per verificare l’origine del drone e il motivo del suo sorvolo.