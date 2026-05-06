Due uomini di Brindisi sono stati arrestati a Lecce mentre cercavano di far entrare in un carcere oltre 1.800 grammi di hashish utilizzando un drone. Il dispositivo era stato impiegato per sorvolare il perimetro della struttura e consegnare la droga e un cellulare ai detenuti. Le forze dell'ordine hanno intercettato il drone e fermato i due uomini prima che riuscissero a portare a termine l’operazione.

Due uomini residenti a Brindisi sono stati arrestati per traffico di droga dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di introdurre oltre 1.800 grammi di hashish e materiale tecnologico all’interno della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, nei pressi di Lecce, utilizzando un drone. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti su segnalazione della Polizia Penitenziaria. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando il sistema di sicurezza della Polizia Penitenziaria ha rilevato la presenza di un drone non autorizzato nello spazio aereo sopra il carcere di Borgo San Nicola.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Drone con droga e cellulare sorvola il carcere di Lecce, arrestati due uomini

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