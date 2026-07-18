Venerdì mattina un drone è stato intercettato sopra il carcere La Dogaia a Prato. Durante il sorvolo, il drone ha lanciato un involucro nel cortile interno del penitenziario. Le forze di sicurezza hanno rinvenuto l’oggetto all’interno di un locale passeggio, contenente cinque telefoni cellulari con schede SIM attive. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. Le autorità stanno indagando sul possesso e sull’uso del drone.

Prato, 18 luglio 2026 – Un drone è stato intercettato venerdì mattina mentre sorvolava sopra al carcere La Dogaia a Prato facendo così scattare controlli che hanno poi portato al rinvenimento, nell'area all'interno del muro di cinta, nel locale passeggi, di un involucro con cinque smartphone muniti di schede sim funzionanti. È quanto ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli che ha evidenziato come per il carcere pratese persiste una «situazione di illegalità» e.che continua «l'attività di approvvigionamento illegale di mezzi di comunicazione». Le indagini, coordinate dalla procura, sono condotte dalla polizia penitenziaria della Dogaia. I precedenti . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Drone sorvola la Dogaia e lancia dentro al carcere un involucro con altri cinque telefoni

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