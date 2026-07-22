Un operaio di 58 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di otto metri in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona artigianale di Galatone, nel Salento. La vittima è stata immediatamente soccorsa ma le ferite riportate sono risultate fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche sul caso.

Un operaio di 58 anni, A.G., ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona artigianale di Galatone (Lecce). Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è morto precipitando da un'altezza di circa sette metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone di un'azienda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri e gli ispettori Spesal hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, tragico incidente sul lavoro: cade da otto metri, muore un operaio

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Palermo: Incidente sul lavoro, morti due operai

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