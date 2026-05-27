Un operaio di 35 anni è morto schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaici in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, Siracusa. L’uomo, di origine ucraina, è rimasto coinvolto nel crollo del carico durante le operazioni di movimentazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaici. Un operaio di 35 anni, di origine ucraina, ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro avvenuto in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. L’uomo lavorava per un’azienda specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici. La tragedia si sarebbe verificata nella giornata di ieri, anche se la notizia è emersa soltanto oggi. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il 35enne era impegnato nelle operazioni di scarico di alcuni materiali da un camion utilizzando un muletto. Per cause ancora in fase di accertamento, un pallet contenente pannelli fotovoltaici lo avrebbe travolto e schiacciato, provocandogli ferite gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro nel Siracusano: muore operaio di 35 anni schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru

Notizie e thread social correlati

Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoUn operaio di 49 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un ovattificio nel Salernitano.

Incidente sul lavoro a Catania: operaio di 30 anni muore schiacciato da un mulettoUn operaio di 30 anni è morto schiacciato da un muletto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Catania.

Temi più discussi: Operaio muore schiacciato da un muletto nel Reggiano; Scia di morti sul lavoro: tre operai uccisi in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia; Regnana, tragico incidente sul lavoro: si spegne l'operaio 35enne ad un mese dall'incidente; Travolto e schiacciato da un muletto: chi era la vittima dell’infortunio di Corte Tegge.

#Mantova, morti due 25enni stranieri investiti mentre andavano a lavoro in bici Tragico incidente all’alba - ilmetropolitano.it/2026/05/25/man… #ilmetropolitano x.com

Strage sul lavoro, tre operai morti per schiacciamentoUn altro operaio è morto sul lavoro in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima, non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. Sono intervenuti i carabinieri e ... ansa.it

Incidenti sul lavoro, operaio morto schiacciato da una pressa a LuccaIncidente mortale sul lavoro questa mattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca): da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'u ... tg24.sky.it