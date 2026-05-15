Nuovo incidente sul lavoro nel Salento | operaio cade dal pergolato

Nel pomeriggio a Santa Maria si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio. Questa giornata nel Salento si è caratterizzata da due incidenti distinti, entrambi avvenuti in ambienti lavorativi diversi. Il primo si era verificato in mattinata in un caseificio a Galatina, mentre il secondo si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo un operaio caduto dal pergolato. Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti in entrambe le occasioni per soccorrere le persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Giornata nera sul lavoro nel Salento. Dopo il grave incidente avvenuto in mattinata in un caseificio a Galatina, un secondo episodio ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Un operaio di 51 anni, originario di Galatone, è rimasto ferito dopo una rovinosa caduta dall'alto. Il fatto è avvenuto durante i lavori in un'abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta specializzata in infissi, era impegnato nell'installazione dei pannelli di copertura di un pergolato esterno. Per cause ancora in fase di accertamento, l'operaio avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto da un'altezza di circa tre metri, impattando violentemente sul pavimento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nuovo incidente sul lavoro nel Salento: operaio cade dal pergolato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente sul lavoro a San Marcellino, operaio cade nel vuoto: morto 30enneUn incidente mortale sul lavoro è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano, dove un lavoratore di circa 30 anni, un extracomunitario non ancora... Leggi anche: Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano. Operaio cade nel vuoto Incidente sul lavoro nel Salento: braccio incastrato nel macchinario, operaio in codice rossoUn nuovo grave incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi nel Salento. Intorno alle ore 10:30, il braccio di un operaio è rimasto incastrato all'interno di un macchinario mentre lavorava ... leccesette.it 6/5/26. INCIDENTE SUL LAVORO A PELLESTRINA Ieri un pescatore sbrogliando una rete incastrata, si è ferito gravemente; trasferito a Padova in elicottero. Il Segretario FaiCisl Venezia,Piva ha sottolineato la necessità di sicurezza e prevenzione anche in qu x.com Incidente sul lavoro a Galatina: operaio di un caseificio ferito gravemente. Incastrato col braccio in un macchinarioNuovo grave incidente sul lavoro nel Salento. Questa mattina, intorno alle 10:30, un giovane operaio di un caseificio a Galatina è rimasto intrappolato con il braccio all'interno di ... ilmattino.it