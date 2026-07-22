A Trepuzzi e Casalabate si svolge la quattordicesima edizione del festival bandistico “Bande a Sud. Suoni tra i Due mari”, previsto ad agosto. La manifestazione, diretta artisticamente dal Maestro Gioacchino Palma, si svolge nelle due località salentine e presenta performance di bande musicali. L’evento si tiene ogni anno nello stesso periodo, coinvolgendo le comunità locali e ospitando diversi gruppi musicali. La manifestazione si svolge in spazi pubblici delle due zone costiere.

Di Nino Sangerardi: Torna anche quest’anno a Trepuzzi in provincia di Lecce e nella marina di Casalabate l’appuntamento con“Bande a Sud. Suoni tra i Due mari”, festival bandistico giunto alla sua XIV edizione, con la direzione artistica del Maestro Gioacchino Palma. Il programma della manifestazione è stato presentato nel Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, con la partecipazione del presidente della Giunta regionale Antonio Decaro, dell’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta e del sindaco di Trepuzzi Giuseppe Maria Taurino. L’edizione di quest’anno avrà come ” tema “Tutto Torna”, un invito a guardare il tempo come un movimento circolare fatto di ritorni e nuovi inizi, da un punto di vista artistico e sociale”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: “Bande a sud. Suoni tra i due mari” Festival a Trepuzzi e Casalabate, quattordicesima edizione ad agosto

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20 LUGLIO 2026 - SALENTO - TORNA IL FESTIVAL BANDISTICO ''BANDE A SUD, SUONI TRA I DUE MARI''

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