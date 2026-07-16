Cisternino | inizia il festival internazionale delle bande musicali Ventottesima edizione
Dal 16 al 19 si svolge a Cisternino la ventottesima edizione del festival internazionale delle bande musicali. Le bande provenienti da diversi paesi si esibiscono in concerti pubblici e parate nelle vie del centro. La manifestazione coinvolge numerosi gruppi e si svolge in diverse piazze e strade della città. Sono previsti eventi serali e spettacoli per tutte le età, con ingresso gratuito. La manifestazione si conclude il 19 con un grande concerto finale.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto pronto per il ritorno della grande musica nel cuore della Valle d’Itria. Dal 16 al 19 luglio, Cisternino –riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia – si trasformerà in un prestigioso palcoscenico a cielo aperto per ospitare la 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Una quattro giorni imperdibile che promette di stupire e incantare un pubblico di tutte le età, unendo la magia del teatro e dell’arte di strada alle più grandi tradizioni bandistiche europee. Per l’occasione sono attesi a Cisternino due superospiti d’eccezione del panorama cinematografico e teatrale italiano: Francesco Pannofino, venerdì 17, e Rocco Papaleo, domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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