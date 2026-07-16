Cisternino | inizia il festival internazionale delle bande musicali Ventottesima edizione

Notizia in breve

Dal 16 al 19 si svolge a Cisternino la ventottesima edizione del festival internazionale delle bande musicali. Le bande provenienti da diversi paesi si esibiscono in concerti pubblici e parate nelle vie del centro. La manifestazione coinvolge numerosi gruppi e si svolge in diverse piazze e strade della città. Sono previsti eventi serali e spettacoli per tutte le età, con ingresso gratuito. La manifestazione si conclude il 19 con un grande concerto finale.