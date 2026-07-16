Cisternino | inizia il festival internazionale delle bande musicali Ventottesima edizione

Da noinotizie.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 16 al 19 si svolge a Cisternino la ventottesima edizione del festival internazionale delle bande musicali. Le bande provenienti da diversi paesi si esibiscono in concerti pubblici e parate nelle vie del centro. La manifestazione coinvolge numerosi gruppi e si svolge in diverse piazze e strade della città. Sono previsti eventi serali e spettacoli per tutte le età, con ingresso gratuito. La manifestazione si conclude il 19 con un grande concerto finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto pronto per il ritorno della grande musica nel cuore della Valle d’Itria. Dal 16 al 19 luglio, Cisternino –riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia – si trasformerà in un prestigioso palcoscenico a cielo aperto per ospitare la 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Una quattro giorni imperdibile che promette di stupire e incantare un pubblico di tutte le età, unendo la magia del teatro e dell’arte di strada alle più grandi tradizioni bandistiche europee. Per l’occasione sono attesi a Cisternino due superospiti d’eccezione del panorama cinematografico e teatrale italiano: Francesco Pannofino, venerdì 17, e Rocco Papaleo, domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

cisternino inizia il festival internazionale delle bande musicali ventottesima edizione
© Noinotizie.it - Cisternino: inizia il festival internazionale delle bande musicali Ventottesima edizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fervono i preparativi per il Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria"Dal 16 al 19 luglio 2026 si terrà a Cisternino la 28esima edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d'Itria”.

Val Tidone Festival, la ventottesima edizione tra artisti celebrati e giovani talentiLa ventottesima edizione del Val Tidone Festival si svolge quest'anno con una line-up ricca di artisti noti e giovani talenti emergenti.

Argomenti più discussi: Cisternino: Il Festival della Valle d’Itria con Danilo Squitieri; Dal 16 al 19 luglio Cisternino ospita il 28° Festival Internazionale Bande Musicali Valle d'Itria; A Cisternino arriva Barbara Alberti per L’Oscar del Libro; Cisternino ospita il 28° Festival Internazionale Bande Musicali Valle.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web