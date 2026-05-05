milano accoglie la prima edizione del festival del noir dai mari del nord ai mari del sud

A Milano si svolge la prima edizione del Festival del Noir intitolato “Dai mari del Nord ai Mari del Sud”. L’evento sarà ospitato dall’Instituto Cervantes e si terrà dall’11 al 13 maggio. La manifestazione coinvolge diverse attività legate al genere noir e si svolge in vari spazi della città. La tre giorni vede la partecipazione di scrittori e professionisti del settore provenienti da diverse parti del mondo.

L’Instituto Cervantes di Milano presenta la prima edizione del Festival del Noir “Dai mari del Nord ai Mari del Sud”, che si terrà a Milano dall’11 al 13 maggio. La tre giorni di incontri sarà anche l’occasione per far conoscere al pubblico milanese 6 autori spagnoli di noir e thriller tra più.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ritorno al Giuk Gap: la minaccia russa nei mari del Nord si evolve?? Cosa sapere Il ricercatore Nicolò Boschetti analizza la minaccia russa nei mari del Nord. Leggi anche: Squalo Mako avvista nei mari del Sud colpisce barca: un impatto impressionante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prevost, il Papa accoglie per la prima volta i membri della Papal Foundation; Cotoletta Vintage Market, prima edizione con 50 espositori, food court e vinyl dj-set; Merate accoglie la Madonna pellegrina di Fatima; Nasce In arte il cacao, festival delle culture gastronomiche nel Val di Noto. milano accoglie la prima edizione del festival del noir dai mari del nord ai mari del sudDall’11 al 13 maggio la rassegna organizzata dall’Instituto Cervantes animerà le sale dello spazio culturale del centro in via Zebedia 2 ... milanotoday.it Cotoletta Vintage Market, prima edizione con 50 espositori, food court e vinyl dj-setDomenica 10 maggio 2026 Milano accoglie la prima edizione del Cotoletta Vintage Market, evento punto di riferimento per gli amanti del collezionismo retrò, modernariato, design, vinili, giocattoli ann ... mentelocale.it Milano accoglie un nuovo protagonista della scena enogastronomica internazionale: Gio Gio’s. Il progetto nasce dalla visione di Raphael Duntoye, chef e patron cosmopolita già alla guida del celebre format La Petite Maison e in precedenza figura chiave dell’ - facebook.com facebook Milano accoglie la tappa finale del Grand Tour del Libro del Risparmio di @FondBarilla che ha già raggiunto in questi mesi 2,5 milioni di persone in 9 piazze italiane. È stato davvero un piacere per me esserci questa mattina! Nel decennale della Legge 166/2 x.com