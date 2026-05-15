La beffa dei rifiuti la differenziata ad Agrigento vola ma la Tari è un salasso | ecco perché si paga così tanto

A Agrigento, nonostante l’incremento nella raccolta differenziata dei rifiuti, le bollette per la tassa sui rifiuti sono aumentate del 6,6% nell’ultimo anno, portando la spesa media a circa 456 euro per famiglia. La città si conferma tra i capoluoghi più costosi della Sicilia e d’Italia per la gestione dei rifiuti urbani. Mentre i cittadini si impegnano a separare i rifiuti, il costo complessivo del servizio sembra crescere, creando una discrepanza tra lo sforzo individuale e il peso economico sostenuto.

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