Il nuovo Report Rifiuti 2025, pubblicato da Federconsumatori Sicilia, evidenzia un aumento della TARI in regione, mentre la percentuale di raccolta differenziata rimane invariata. Nonostante i costi più alti, i dati mostrano che la quantità di rifiuti differenziati non ha registrato miglioramenti significativi nel corso degli ultimi anni. La situazione descritta mette in luce una discrepanza tra le spese sostenute dai cittadini e i risultati ottenuti nel settore della gestione dei rifiuti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo Report Rifiuti 2025 pubblicato da Federconsumatori Sicilia mette in luce una situazione sempre più critica in Sicilia: i cittadini pagano una tassa sui rifiuti sempre più elevata, ma i risultati sulla raccolta differenziata continuano a essere insufficienti. Secondo l’associazione, le politiche ambientali adottate negli ultimi anni non hanno prodotto miglioramenti concreti. Anzi, in diversi territori la raccolta differenziata è praticamente stagnante e, in alcuni casi, registra addirittura un calo. Obiettivi europei mancati e costi in aumento. Già all’inizio del 2025 Federconsumatori aveva previsto che la Sicilia non sarebbe riuscita a raggiungere i nuovi obiettivi europei relativi a raccolta differenziata, riutilizzo e riciclo dei materiali introdotti nel 2024.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rifiuti in Sicilia: aumenta la TARI mentre la differenziata resta ferma. Il report di Federconsumatori

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