Sabaudia da Romagna mia alle storie di vino | spettacoli gratuiti dal 23 al 25 luglio

Dal 23 al 25 luglio a Sabaudia si terranno spettacoli gratuiti che spaziano dalla musica alla narrazione di storie di vino e tradizioni locali. L’evento propone tre giorni di intrattenimento con esibizioni e racconti legati alla cultura e alle storie della zona. La programmazione include performance dal vivo e momenti di condivisione culturale, senza costi di accesso.

Sabaudia, 22 luglio 2026 – Ci sono storie che continuano a vivere nelle parole, nella musica, nei gesti e nei racconti tramandati di generazione in generazione. Sono proprio queste le storie che attraversano i prossimi tre appuntamenti della XV edizione de Il Parco e la Commedia, manifestazione promossa dall’ Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Dal cabaret alla narrazione, passando per l’intreccio tra musica e teatro, la rassegna cambia ritmo senza perdere la propria identità, confermando la vocazione a costruire, da quindici anni, sera dopo sera, un dialogo sempre diverso tra artisti e pubblico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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