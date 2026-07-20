Sabaudia tre spettacoli gratuiti nel Parco del Circeo | cosa vedere dal 20 al 22 luglio

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 al 22 luglio, nel Parco del Circeo a Sabaudia, si svolgono tre spettacoli gratuiti come parte della XV edizione di “Il Parco e la Commedia”. Gli eventi sono rivolti a un pubblico che può assistere a rappresentazioni teatrali senza costi. La manifestazione si svolge all’interno di un’area naturale protetta, offrendo l’opportunità di condividere l’esperienza teatrale in un contesto all’aperto.

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Sabaudia, 20 luglio 2026 – C’è un privilegio che il teatro sa offrire: vivere la stessa storia, insieme, nello stesso momento. È da qui che riprende il racconto della XV edizione de “Il Parco e la Commedia”. Dopo le prime serate della rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro, la cavea del Parco torna ad accogliere tre nuovi spettacoli capaci di attraversare registri e linguaggi differenti, dalla commedia brillante al teatro di narrazione, fino a quello civile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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