Parla l’uomo risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair | cosa gli succede quando sente il rumore di un aereo L’appello | Non fate come me

Un uomo racconta di essere stato risucchiato dal finestrino durante un volo Ryanair. Ha riportato ustioni e lividi sul braccio destro, all’ascella e sul petto. Ora indossa un collare cervicale e ha avuto notti insonni. Ricorda il rumore dell’aereo e l’istante in cui è stato trascinato fuori dal finestrino, un’esperienza che gli provoca ancora dolore e paura.

Ustioni e lividi sul braccio destro, all’ascella e sul petto. Un collare cervicale da portare per settimane e le notti insonni, perché quel momento continua a tornargli in mente. È il bilancio fisico e psicologico di Ljubisa Karovi?, 61 anni, imprenditore serbo proprietario di una fabbrica di alluminio, che il 10 luglio scorso ha rischiato di essere risucchiato fuori dal finestrino di un Boeing 737 Ryanair. «Sono stato fortunato perché sono ancora vivo e posso raccontarlo», ha dichiarato al Guardian. Cosa è successo sul volo Ryanair Salonicco-Memmingen. L’aereo, decollato da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania, è dovuto rientrare poco dopo il decollo a causa di un guasto a un motore, che ha provocato la rottura del finestrino accanto al posto 11C, occupato proprio da Karovi?. 🔗 Leggi su Open.online

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