Il racconto della moglie dell’uomo risucchiato dal finestrino dell’aereo | Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe

La moglie di un uomo di 61 anni ha raccontato di aver reagito immediatamente dopo che il marito è stato risucchiato dal finestrino di un aereo durante un volo di linea. Secondo la testimonianza, ha afferrato le gambe dell’uomo nel tentativo di aiutarlo. L’incidente è avvenuto venerdì scorso su un volo Ryanair, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’accaduto. La donna ha descritto la sua reazione come istintiva, senza specificare eventuali interventi successivi.

Il drammatico racconto della moglie del 61enne serbo risucchiato dal finestrino dell’aereo venerdì scorso su un volo Ryanair: "Ho reagito d'istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato ‘Se moriamo, moriamo insieme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PEZZI di MOTORE rompono FINESTRINO di un aereo: passeggero trattenuto per non essere RISUCCHIATO

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