Fasano-Selva Ferrari rubata prima della gara | era dell' imprenditore Gaetani

Un imprenditore del Veneto ha denunciato il furto di una Ferrari e di uno scooter durante un viaggio di lavoro a Fasano. La vettura, di proprietà dell’imprenditore, era parcheggiata in zona quando è stata sottratta. La Ferrari è stata rubata prima di una gara in programma nella zona, e il furto è stato scoperto al momento del ritiro. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciare i responsabili.

Un viaggio di lavoro a Fasano si è trasformato in un incubo senza fine per l’imprenditore veneto Luca Gaetani, che ha subito il furto di una Ferrari e di uno scooter. Giovedì 28 maggio è partito per la città della Selva con il carrello al seguito al cui interno vi era una 458 Challenge Evo che avrebbe affittato ad un pilota che doveva correre a Fasano, per la tradizionale cronoscalata Coppa Selva di Fasano che si è tenuta il 31 maggio scorso. Sul carico anche uno scooter per i piccoli spostamenti una volta arrivato a destinazione. Gaetani è un noto imprenditore nell'ambito del noleggio di auto da corsa per gare in salita. Il suo parco auto comprende oltre a quella che è stata rubata anche una Ferrari 488 e una Porsche 992. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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