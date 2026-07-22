Due uomini hanno tentato di rubare abiti per circa 700 euro in un centro commerciale della zona EUR a Roma. Uno dei due, un uomo di 39 anni di origini cubane, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, che erano fuori servizio e lo hanno riconosciuto durante il tentativo di furto. L’altro uomo è riuscito a fuggire. L’arrestato è stato accusato di furto aggravato in concorso.

Furto aggravato in concorso è l’accusa che ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni di origini cubane, fermato dalla Polizia di Stato in zona EUR dopo un tentativo di colpo in un centro commerciale. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza di due agenti liberi dal servizio, che hanno notato i movimenti sospetti dei due complici e sono riusciti a bloccare uno di loro, mentre proseguono le indagini per identificare il secondo. Il colpo sventato grazie all’intuito degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un centro commerciale della zona EUR, dove due poliziotti, appartenenti rispettivamente al Nucleo PolMetro e alla Squadra Mobile della Questura di Roma, si sono imbattuti in una coppia di giovani che si muovevano in modo coordinato tra gli scaffali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rubano abiti per 700 euro a Roma, agenti fuori servizio li smascherano: un ladro arrestato, l'altro in fuga

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