Rubano merce per 260 euro e la danneggiano | in manette un ladro in fuga il complice

Da milanotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, nel pomeriggio, la polizia ha arrestato un uomo all’interno di un negozio di via Torino a Milano dopo averlo sorpreso a rubare merce per circa 260 euro. Durante il tentativo di fuga, il soggetto ha danneggiato alcuni oggetti del negozio. Un complice è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso le verifiche per identificare il secondo coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha rubato nel negozio e poi è fuggito. I poliziotti hanno arrestato, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, un uomo all'interno di un negozio di via Torino a Milano. Si tratta di un 24enne di origini senegalesi, finito in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il furto nel negozioLa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Rubano merce per 2.000 euro al supermercato, poi la fuga: preso uno dei malviventiDopo cinque mesi di indagini, i carabinieri hanno denunciato un 31enne romeno per furto aggravato in concorso.

Rubano il portafogli a un negoziante, denunciato un giovane ed identificato il complice in fugaUn furto ai danni di un esercente locale si è concluso con l'intervento tempestivo della Polizia di Stato e l'individuazione dei responsabili.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web