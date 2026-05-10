Rubano merce per 260 euro e la danneggiano | in manette un ladro in fuga il complice

Sabato 9 maggio, nel pomeriggio, la polizia ha arrestato un uomo all’interno di un negozio di via Torino a Milano dopo averlo sorpreso a rubare merce per circa 260 euro. Durante il tentativo di fuga, il soggetto ha danneggiato alcuni oggetti del negozio. Un complice è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso le verifiche per identificare il secondo coinvolto.

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