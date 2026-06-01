Maxi furto sventato all’ipercoop due vigili fuori servizio bloccano il ladro | aveva preso 3.700 euro di merce senza pagarla
Due vigili fuori servizio hanno fermato un uomo che aveva tentato di portare via circa 3.700 euro di merce dall’ipercoop senza pagare. L’episodio è avvenuto a Cascina, in provincia di Pisa, il 1 giugno 2026. I due agenti, intervenuti casualmente, hanno bloccato il ladro mentre cercava di uscire dal negozio con la merce rubata. La merce è stata recuperata e l’uomo è stato consegnato alle forze dell’ordine.
Cascina (Pisa), 1 giugno 2026 – Al lavoro anche senza la divisa. Hanno infatti sventato un furto per oltre 3.500 euro. È successo nella serata di venerdì, quando due agenti della polizia locale del Comune di Campi Bisenzio (Firenze) — coppia nella vita e colleghi sul lavoro — erano al centro commerciale Ipercoop di Navacchio. Sono le 20.30 circa e i due – lei residente in zona, lui originario di Prato – sono all’interno del supermercato. Sono fuori servizio e stanno facendo compere. Ma, mentre sono alla cassa intenti a imbustare la spesa, un uomo oltrepassa i tornelli antitaccheggio con un carrello pieno di sacchetti, facendo scattare l’allarme acustico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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