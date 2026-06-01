Due vigili fuori servizio hanno fermato un uomo che aveva tentato di portare via circa 3.700 euro di merce dall’ipercoop senza pagare. L’episodio è avvenuto a Cascina, in provincia di Pisa, il 1 giugno 2026. I due agenti, intervenuti casualmente, hanno bloccato il ladro mentre cercava di uscire dal negozio con la merce rubata. La merce è stata recuperata e l’uomo è stato consegnato alle forze dell’ordine.

Cascina (Pisa), 1 giugno 2026 – Al lavoro anche senza la divisa. Hanno infatti sventato un furto per oltre 3.500 euro. È successo nella serata di venerdì, quando due agenti della polizia locale del Comune di Campi Bisenzio (Firenze) — coppia nella vita e colleghi sul lavoro — erano al centro commerciale Ipercoop di Navacchio. Sono le 20.30 circa e i due – lei residente in zona, lui originario di Prato – sono all’interno del supermercato. Sono fuori servizio e stanno facendo compere. Ma, mentre sono alla cassa intenti a imbustare la spesa, un uomo oltrepassa i tornelli antitaccheggio con un carrello pieno di sacchetti, facendo scattare l’allarme acustico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi furto sventato all’ipercoop, due vigili fuori servizio bloccano il ladro: aveva preso 3.700 euro di merce senza pagarla

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