Ronaldo incorona la Spagna | Lezione di calcio ha superato il nostro Joga Bonito
La finale mondiale si è ormai disputata da qualche giorno ma i commenti da parte dei vari campioni del mondo del calcio non si fermano. Tramite il proprio profilo TikTok, anche Ronaldo Nazario ha commentato la prestazione della Spagna in finale ed elogiato il percorso della squadra di De La Fuente: "È stata una giornata storica, sia dal punto di vista sportivo sia per il modo in cui la Spagna ha dominato la partita dall'inizio alla fine, proprio come mi aspettavo". Tante critiche invece per la squadra di Messi Dopo aver incoronato la Spagna per il bel calcio giocato, affermando che "avrebbe meritato di vincere con uno scarto molto più ampio", il Fenomeno ha invece criticato aspramente l'arrendevolezza dell'albiceleste. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
La Spagna vuole vendicarsi contro Ronaldo e il Portogallo.
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