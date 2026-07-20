La Spagna ha battuto l’Argentina 1-0 in una partita di calcio internazionale. La vittoria è stata decisa da un gol nel primo tempo. La squadra spagnola ha controllato il gioco per gran parte del match, senza concedere occasioni agli avversari. L’Argentina non è riuscita a pareggiare. La partita si è svolta senza altri gol o episodi rilevanti.

Se esisteva un modo per scolpire il proprio nome nella storia del calcio, la Spagna di Luis de la Fuente ha scelto quello più perentorio e indiscutibile. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al New York New Jersey Stadium si è chiusa con un 1-0 siglato al 106' da Ferran Torres, ma il punteggio stretto non deve trarre in inganno. Quello andato in scena di fronte ai 82.500 spettatori è stato un monologo tattico, tecnico e fisico della Roja contro l’Argentina campione uscente. Un trionfo imperioso che consacra la Spagna per la seconda volta nella sua storia e chiude un Mondiale disputato a livelli d’eccellenza mai visti prima. L’Albiceleste si è salvata a lungo soltanto grazie ad una prestazione monumentale di Emiliano Dibu Martínez, con una valutazione 9. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La Spagna siede sul trono del mondo impartendo una lezione di calcio all’Argentina

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