La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in semifinale ai Mondiali, conquistando così l'accesso alla finale. La formazione spagnola ha schierato Oyarzabal e Pedro Porro, mentre il talento di Lamine Yamal e il contributo di Rodri hanno guidato la squadra. La Francia, attesa con Mbappé, Olise e Dembele, ha invece affrontato la partita senza questi giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ora attende la sfida finale contro Inghilterra o Argentina.

Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembele. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia degli Avengers, la batte per 2-0 e vola in finale ai Mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. Una partita praticamente a senso unico, con la Spagna che sin dalle prime battute ha “incartato” la Francia, in confusione già dai primi minuti. Poi l’erroraccio di Digne al 22esimo – un fallo più che ingenuo in area di rigore su Yamal – ha reso ancora più semplice il compito della Spagna, che aveva un piano tattico ben definito e chiaro. Prima... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia e vola in finale: il piano di De la Fuente incarta gli “imbattibili”

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MONDIALE: FRANCIA in semifinale! SPAGNA-BELGIO, ATTA, GILA, KHALAILI e ultime dal MERCATO

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