Cristian Romero è al centro di un'operazione di mercato tra l'Inter e il Tottenham. Le due squadre stanno negoziando un accordo economico per il trasferimento del difensore. Le trattative riguardano i dettagli e le cifre dell'eventuale trasferimento, senza ancora essere definitive. L'Inter punta a rafforzare la difesa e ha individuato Romero come obiettivo prioritario. La trattativa è ancora in corso e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. I nerazzurri lavorano per potenziare la propria linea difensiva e hanno messo nel mirino Cristian Romero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrale argentino del Tottenham è diventato una priorità assoluta per il club milanese, intenzionato a regalare un innesto di altissimo livello all’organico guidato da Cristian Chivu. L’accordo con il giocatore e il nodo Tottenham. Il difensore ha già espresso la volontà di cambiare aria e la società meneghina ha prontamente incassato il gradimento del calciatore. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’accordo con il club inglese allenato da Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Romero è la priorità: da trovare l’accordo economico con il Tottenham! I dettagli e le cifre

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