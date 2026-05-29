La Juventus non ha concluso l'affare con il Tottenham, nonostante un accordo verbale raggiunto. La firma non si è ancora concretizzata, e il club sembra destinato a perdere il calciatore. La trattativa non è andata a buon fine, lasciando i bianconeri senza il rinforzo desiderato. La mancata intesa si concretizza in un fallimento di mercato per la squadra.

Non arrivano buone notizie dal mercato per il club bianconero: la firma sembra ormai imminente. Niente da fare per la Juventus, che quasi sicuramente dovrà dire addio a un grande obiettivo di mercato. Quello bianconero, infatti, era tra i club più interessati al profilo di Andrew Henry Robertson, laterale scozzese classe ’94 che ha un contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno, ma quasi sicuramente il 32enne di Glasgow indosserà la maglia del Tottenham l’anno prossimo. Robertson Ansa Foto) – calciomercato.it Il club allenatore da Roberto De Zerbi e Robertson avrebbe già raggiunto un accordo verbale e il calciatore si trasferirà con ogni probabilità a Londra nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve beffata, accordo verbale con il Tottenham: i dettagli

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