La Juventus e il Gremio stanno negoziando la cessione definitiva di Arthur, che è tornato in Brasile. Le due squadre discutono ancora sui dettagli economici dell’accordo, senza aver comunicato pubblicamente le cifre precise. La trattativa riguarda il trasferimento del centrocampista, che ha già lasciato l’Italia e ora si trova nel suo paese d’origine. La conclusione della trattativa resta ancora da definire.

di Luca Fiore Arthur è rinato in Brasile, infatti, la Juventus e il Gremio sono al lavoro per trovare un accordo per la cessione a titolo definitivo. Le cifre. Dopo quasi sei anni vissuti in bilico, Arthur Melo potrebbe finalmente aver trovato la meta ideale per la propria carriera professionale. Il centrocampista sembra destinato a proseguire l’avventura al Gremio, dove ha giocato in prestito fornendo ottime prestazioni in campo. Questa favorevole situazione rallegra enormemente la Juventus, che nel corso del tempo ha più volte rinnovato il contratto per ammortizzarne i costi. Le precedenti tappe a Liverpool, Fiorentina e Girona si erano infatti concluse con il medesimo epilogo amaro: nessun riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Arthur rinato in Brasile! Juventus e Gremio lavorano per trovare un accordo sulla cessione definitiva: i dettagli sulle cifre

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