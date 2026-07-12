Roma Tresoldi ha già detto sì | ora D’Amico tratta lo sconto col Bruges

Notizia in breve

La Roma ha deciso di ingaggiare Nicolò Tresoldi, un attaccante classe 2004, e sta negoziando con il Bruges per ottenere uno sconto sull'acquisto. La società vuole rafforzare il reparto offensivo e offrire un’alternativa a Donyell Malen, considerato ancora incompleto. Tresoldi ha già dato il suo assenso all’accordo, mentre i negoziati tra Roma e Bruges sono in corso per definire i dettagli economici.