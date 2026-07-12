Roma Tresoldi ha già detto sì | ora D’Amico tratta lo sconto col Bruges
La Roma ha deciso di ingaggiare Nicolò Tresoldi, un attaccante classe 2004, e sta negoziando con il Bruges per ottenere uno sconto sull'acquisto. La società vuole rafforzare il reparto offensivo e offrire un’alternativa a Donyell Malen, considerato ancora incompleto. Tresoldi ha già dato il suo assenso all’accordo, mentre i negoziati tra Roma e Bruges sono in corso per definire i dettagli economici.
Nicolò Tresoldi è il nome individuato dalla Roma per rinforzare l’attacco. La dirigenza giallorossa vuole il centravanti classe 2004 per offrire a Gian Piero Gasperini un’alternativa valida e di prospettiva a Donyell Malen, in un reparto che il tecnico considera ancora da completare in vista della nuova stagione. Il sì del giocatore. Sul fronte calciatore la strada sembra in discesa: la Roma ha già incassato il sì di Tresoldi, che gradirebbe molto il trasferimento nella Capitale. Un’apertura che semplifica il lavoro della dirigenza, ora concentrata soprattutto sull’aspetto economico della trattativa. La richiesta del Bruges e il lavoro di D’Amico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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