Roma | tragedia a Monterotondo bimbo di 5 anni muore dopo un malore in piscina

Un bambino di 5 anni è deceduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma. Il decesso è avvenuto dopo che il bambino ha accusato un malore mentre era in acqua, in presenza di circa 15 altri bambini durante un centro estivo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore.

Una tragedia ha colpito questa mattina la piscina comunale di Monterotondo, un comune situato nelle vicinanze di Roma. Un bambino di soli 5 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri circa 15 bambini che partecipavano a un centro estivo. Intervento dei soccorsi e indagini in corso. Immediati sono stati i soccorsi: il personale del 118 è intervenuto prontamente, supportato anche da un’unità di elisoccorso, e ha avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che operano sotto la supervisione della Procura di Tivoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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