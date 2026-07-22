Nelle ultime ore, la trattativa per l'acquisto di Summerville da parte della Roma sembra ormai sfumata. Tuttavia, un tentativo dell’ultimo minuto da parte dell’allenatore ha riacceso le speranze del club. La società si trova con poche alternative sul mercato e punta a trovare un giocatore già pronto per il ruolo richiesto. La situazione resta in evoluzione, con decisioni in corso e poche ore ancora a disposizione prima della chiusura della finestra di mercato.

Sono ore decisive per il mercato in casa Roma: Summerville sembrava sfumato, ma un tentativo dell'ultimo minuto orchestrato da Gian Piero Gasperini sembra aver donato ai giallorossi una piccola speranza a cui aggrapparsi in queste ore. L'esterno olandese sta riflettendo: l'offerta economica dell'Al Hilal è irrinunciabile, anche se da Trigoria contano sulla volontà del calciatore di giocare la Champions e avere un ruolo centrale nella Roma di Gasperini., La Roma spera, anche perché sa di avere poche alternative, vista e considerata la trattativa in corso tra l'Aston Villa e Garnacho. Il piano B, in caso di fumata nera per Summerville, sarebbe Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, se Summerville sfuma sei nei guai: poche alternative e Gasp vuole giocatori pronti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma-Summerville sfuma, l’Al-Hilal chiude in poche ore ad una cifra folle. Ecco le 3 possibili alternativeL'Al-Hilal ha concluso in poche ore l'acquisto di Crysencio Summerville, rifiutando altre offerte.

Summerville Roma, ultimatum dei giallorossi: se non arriva il sì, pronte le alternativeLa Roma sta ancora negoziando con il giocatore, ma non ha raggiunto un accordo definitivo.

Temi più discussi: Mercato Roma, sfuma Summerville: va all'Al Hilal. Tutti nomi e alternative, ultime news; Roma, sfuma Summerville: ecco tutte le alternative per Gasperini; Summerville vicino all'Arabia e Garnacho verso l'Aston Villa: la Roma vede sfumare i suoi obiettivi di mercato; Roma, sfuma l'affare Summerville: l'Al-Hilal di Inzaghi chiude per 80 milioni.

Roma, sfuma Summerville: le alternative per l'attacco romanews.eu/roma-summervil… #asroma #romanewseu #calciomercato x.com

Roma, Summerville verso l'Arabia: accordo e visite mediche con l'Al-HilalSfuma il passaggio di Cryesencio Summerville alla Roma. Nella serata di ieri il club giallorosso ha formulato la terza offerta per il giocatore olandese e proprio in queste ore era attesa la risposta ... fantacalcio.it

Il caso Summerville e l’assurdo voltafaccia alla Roma: un aereo inviato dai Friedkin lo aspettava ma lui ha scelto i soldi…Inserimento in extremis dell’Al Hilal di Inzaghi che convince l’olandese con un ingaggio da 60 milioni in 4 anni: giallorossi beffati dopo l’accordo col West Ham ... corrieredellosport.it