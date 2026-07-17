Summerville Roma ultimatum dei giallorossi | se non arriva il sì pronte le alternative

Notizia in breve

La Roma sta ancora negoziando con il giocatore, ma non ha raggiunto un accordo definitivo. Se non arriverà il sì, i giallorossi sono pronti a cercare alternative sul mercato. La questione principale resta l’ingaggio, e al momento non ci sono novità sulla conclusione della trattativa. La società continua a monitorare le opzioni disponibili in vista di eventuali cambi di strategia.