Summerville Roma ultimatum dei giallorossi | se non arriva il sì pronte le alternative
La Roma sta ancora negoziando con il giocatore, ma non ha raggiunto un accordo definitivo. Se non arriverà il sì, i giallorossi sono pronti a cercare alternative sul mercato. La questione principale resta l’ingaggio, e al momento non ci sono novità sulla conclusione della trattativa. La società continua a monitorare le opzioni disponibili in vista di eventuali cambi di strategia.
Summerville verso la Roma? Il nodo resta l’ingaggio: i giallorossi studiano le alternative sul mercato. La Roma continua a lavorare per Crysencio Summerville, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Il prezzo del cartellino è chiaro: il West Ham non può andare oltre i 45 milioni di euro, cifra legata alla clausola rescissoria dell’esterno olandese. Il vero nodo, però, resta il sì del giocatore. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il club giallorosso ha individuato in Summerville uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma l’ex Leeds sta prendendo tempo. Una situazione che ricorda, almeno in parte, quanto accaduto con Mason Greenwood, poi finito al Fenerbahce dopo settimane di valutazioni e attese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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