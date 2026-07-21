Roma-Summerville sfuma l’Al-Hilal chiude in poche ore ad una cifra folle Ecco le 3 possibili alternative

L'Al-Hilal ha concluso in poche ore l'acquisto di Crysencio Summerville, rifiutando altre offerte. La cifra pagata è stata elevata e non resa pubblica. Nel frattempo, il club ha già individuato tre alternative per rinforzare la rosa. La trattativa si è sviluppata rapidamente, senza altri dettagli sui termini economici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.

In pochissime ore l’ Al-Hilal si è fiondato su Crysencio Summerville ed ha addirittura chiuso l’affare. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Tuttomercatoweb e Cronache di Spogliatoio, l’accordo fra gli arabi e il West Ham si è trovato sulla base della cifra monstre di 80 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quanto offerto dai Friedkin. Definitivamente sfumato dunque un possibile approdo a Trigoria dell’olandese, che sembrava ormai ad un passo soltanto stamattina. La Roma non voleva partecipare ad aste e non c’è alcuna possibilità che possa anche solo avvicinarsi all’offerta della squadra allenata da Simone Inzaghi. Questa è l’ennesima trattativa saltata per un club italiano a causa della forza economica a disposizione delle rivali estere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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